Premiér Petr Fiala na závěr debaty o důvěře vládě odmítl tvrzení, že přebírá ČR ve výborném stavu, když má stát nejvyšší deficity rozpočtu v historii.

Premiér Fiala také uvedl, že si vzal za své šest priorit vlády, mimo jiné zavedení daňové brzdy, která zastropuje celkovou výši daní, dále energetickou soběstačnost ČR díky dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany nebo předložení důchodové reformy.

Mezi Fialovy osobní priority, z jejichž splnění se chce zodpovídat, patří záměr postavit 200 kilometrů nových dálnic, revize učebních plánů a nahrazení občanských a řidičských průkazů jejich elektronickou podobou.

Fiala rovněž řekl, že přebírá zemi po vládě, která doslova prohospodařila dřívější hospodářský růst. Pokud by tomu tak nebylo, nebylo by podle Fialy nyní nutné omezovat platy. Podobně ceny energií stoupají podle premiéra kvůli chybným krokům minulé vlády, která neinvestovala dostatečně do energetiky a nevyjednala ceny energií.

Babiš ve středu uvedl, že Česko je na tom nejlíp v historii. „Myslím, že je ve velice dobrém stavu. Za našeho vládnutí jsme předstihli v hrubém domácím produktu na hlavu Itálii, Španělsko a Portugalsko,“ řekl dnes. Česko je podle Babiše stále šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii. Slíbil, že ANO bude konstruktivní opozicí. (ČTK)