Ve slovenském Miloslavově na začátku ledna parta adolescentů násilím opila, do krve zbila a poté svlékla donaha dvanáctileté děvče. Další děti si to nahrávaly na mobily. Co musíme dělat, aby případů šikany nepřibývalo? Filip Titlbach mluví ve Studiu N s instruktorem sebeobrany a právníkem Pavlem Houdkem.