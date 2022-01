Evropská komise zablokovala plánované spojení jihokorejských výrobců lodí Hyundai Heavy a Daewoo Shipbuilding. Důvodem je možný růst cen plavidel a obavy, že dohoda by mohla omezit dodávky velkých přepravců zkapalněného plynu. (ČT24, AFP)

#UPDATE The EU has blocked the merger of two South Korean ship-making giants over concerns the deal would restrict the supply of large liquefied gas carriers, posing a threat to Europe's energy security

📸 An LNG tanker ship sets sail from Rotterdam pic.twitter.com/nT2lq5T2Ik

