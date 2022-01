The goal 👌 the celly 👌

Congrats on your first NHL goal Reichs!!

🚨: Kristian Reichel#GoJetsGo | #WPGvsVGK https://t.co/q8a7DyegTd pic.twitter.com/IqK2Z8WS5f

— Winnipeg Jets (@NHLJets) January 2, 2022