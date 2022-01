Dziennik: Polsko uvažuje o řešení sporu s Českem o Turów u arbitrážního soudu

Polsko uvažuje o tom, že se kvůli sporu s Českem o hnědouhelný důl Turów obrátí na arbitrážní soud ve Stockholmu. Napsal to polský list Dziennik. Na příští úterý je plánované další kolo jednání mezi polskou a českou stranou.

dnes se česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) sejde se starosty českých obcí v blízkosti dolu Turów a s představiteli Libereckého kraje.

Úterní schůzka s její polskou kolegyní Annou Moskwovou bude pro Hubáčkovou první od nástupu do funkce. Moskwová podle Dzienniku na ní plánuje předložit požadavek na snížení kompenzací za škody v důsledku těžby ze 45 milionů eur (přibližně jedna miliarda korun) na 25 milionů eur. Příští týden prý také Varšava plánuje poslat Praze dopis o tom, že kvůli Turówu plánuje vést arbitrážní řízení.

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Polská státní skupina PGE chce důl postupně rozšířit a prohloubit. Obyvatelé českého pohraničí se obávají ztráty vody i nadměrného hluku a prachu.

Česko kvůli Turówu na Varšavu podalo žalobu u Soudního dvora EU, podle níž Polsko schválilo prodloužení těžby v dole, aniž by dostatečně posoudilo její ekologické dopady na české obce. Uzavření dolu by znamenalo i zastavení provozu elektrárny. Unijní soud loni v květnu nařídil Polsku, aby provoz Turówa zastavilo až do vydání konečného rozsudku. Tomu se Varšava ale odmítla podřídit, za což jí Soudní dvůr EU v září uložil pokutu ve výši půl milionu eur. Mluvčí Evropské komise v úterý řekl, že pokud Varšava odmítne platit pokutu uloženou Soudním dvorem EU, může jí Brusel strhnout peníze z unijních dotací vyčleněných v rozpočtu na roky 2021 až 2027. V případě Turówa polská vláda dostala už tři výzvy k zaplacení pokuty i upozornění, že se k ní přičítají úroky. Agentura Bloomberg ve středu napsala, že Evropská komise by mohla dotace Polsku zablokovat v nejbližších dnech nebo týdnech, doposud jde o více než 50 milionů eur. (ČTK)