Domorodci u prezidentského paláce v JAR pěstovali konopí, zatkla je policie

Jihoafrická policie ve středu v Pretorii zatkla vůdce jednoho z místních etnik a vykopala rostliny konopí, které členové této komunity pěstovali v blízkosti sídla prezidenta.

V místě, kde k incidentu došlo, aktivisté z řad etnické skupiny Khoisanů tábořili tři roky s cílem získat oficiální uznání svého jazyka a území. Jejích předák, který si říká „král Khoisanů“, při zatýkání svíral více než metr vysokou rostlinu konopí, na sobě měl jen bederní roušku. „Vyhlásili jste válku,“ řekl podle AFP policii.

King Khoisan putting up a fight against South Africa Police before HIS HIGHNESS was arrrested for growing marijwana near President's office in Pretoria pic.twitter.com/1NUbJbhX7V

— Musoke Banabakintu (@MusokeBanabaki1) January 12, 2022