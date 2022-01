Podle Heleny Válkové, bývalé zmocněnkyně pro lidská práva, by nová vláda měla zřídit zmocněnce pro romské záležitosti. Zároveň od programu vlády žádá i zmínku o genderové politice. Vítala by také referendum o sňatcích stejnopohlavních párů. Řekla to ve sněmovně.