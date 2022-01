Riziko hospitalizace je podle Norska u omikronu o 69 procent nižší než u delty

Riziko hospitalizace je podle norského zdravotnického úřadu po nákaze variantou omikron o 69 procent nižší než u varianty delta. K podobným závěrům dospěly i studie z USA, Jihoafrické republiky či Británie.

„Předběžná analýza norských dat naznačuje, že riziko hospitalizace, u které je covid-19 hlavní příčinou, je o 69 procent nižší s variantou omikron v porovnání s nákazou variantou delta,“ píše úřad FHI ve své týdenní zprávě.

První týden tohoto roku mělo variantu omikron 32 procent pacientů hospitalizovaných v norských nemocnicích, tedy 24 ze 74. O měsíc dříve to bylo 1,7 procenta (3 ze 175). Od té doby se tato varianta stala v severské zemi dominantní – připadá na ni až 90 procent všech nových infekcí.

„Varianta omikron představuje významně nižší riziko těžkého průběhu nemoci u nakažených než varianta delta, alespoň u lidí s očkováním,“ cituje ze zprávy FHI agentura AFP. Institut však předpokládá, že současná vlna bude i tak představovat nápor na zdravotnická zařízení. Od ledna do března by se podle jeho projekcí mělo nakazit několik stovek tisíc lidí, na vrcholu vlny to může být až 50 000 nových případů denně.

Země s 5,4 miliony obyvatel v pondělí zaznamenala okolo 9100 nových infekcí. Od počátku pandemie se koronavirus v Norsku prokázal u celkem 460 530 lidí, z nichž 1372 zemřelo.

Tamní vláda v polovině prosince znovu zavedla některá opatření proti šíření viru včetně zákazu prodeje alkoholu v barech a restauracích či doporučení práce z domova. Kabinet na čtvrtek avizoval tiskovou konferenci k protikoronavirovým opatřením, píše AFP. (ČTK)