Ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Štefan Muránský přišel o bezpečnostní prověrku od NBÚ. Upozornil na to deník Právo. Podle něj by nyní Muránský měl přejít do takzvané personální dispozice.

Muránský by nyní měl v rámci personální dispozice pobírat poloviční plat a pracovat z domova či v místě, kde se nedostane do styku s utajovanými informacemi. (Novinky)