Let společnosti American Airlines z honduraského San Pedro Sula do floridského Miami musel být zrušen poté, co jeden z pasažérů pronikl do kokpitu a poničil tam vybavení. Muž se poté snažil utéct oknem, policie jej zadržela. (CBS)

American Airlines passenger storms 737 cockpit during boarding at San Pedro Sula Airport in Honduras, breaking flight controls, and tries to jump out the window as the pilot attempts to stop him. https://t.co/LCttKStEtp pic.twitter.com/iuVmFTcC3I

