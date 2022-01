Rusko podle investigativců přesouvá další jednotky směrem k evropským hranicím

Ruští investigativci z Conflict Intelligence Team tvrdí, že Rusko přesouvá další vojenskou techniku z východního vojenského okruhu na západ země. Na sociálních sítích bylo zveřejněno mnoho záběrů tanků a vojenských vozidel nakládaných na železniční vagony.

Analytici CIT nevylučují, že ruské posily míří k ukrajinské hranici, i když přímé důkazy o tom nemají. Popisují ale, že kromě tanků a obrněných vozidel jsou na západ Ruska přesouvány i raketové systémy Grad a Uragan.

Na videu pořízeném v Novosibirsku je například patrný raketový komplex TOR a samohybné dělo Šilka. Spolu s technikou vlaky vezou na východ i vojáky a technický personál. Počet vojáků se ale nepodařilo přesněji stanovit. Část jednotek je podle expertů přepravována vojenskými leteckými speciály.

Vojenské vlakové soupravy byly v těchto dnech vypraveny z Ulan-Ude v Burjatsku v Zabajkalském kraji, z Bělogorsku v Amurské oblasti a z Ussurijska v Primorském kraji. Je tedy zřejmé, že je napříč celým Ruskem směrem k východní Evropě přepravována technika a vojáci z 5., 29., 35. a 36. armády Východního vojenského okruhu.

In the past week, we and other researchers have noticed videos on social media showing military vehicles on trains in Russia's Far East, moving West.

Trucks, tanks IFVs and MLRS can be seen on the flatbed railcars. Eyewitnesses report several trains per week or even per day. pic.twitter.com/KCO7vjwA0n

— CIT (en) (@CITeam_en) January 12, 2022