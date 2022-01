Loni navštívilo pařížské muzeum Louvre pouze 2,8 milionu návštěvníků, což je nejméně od roku 1986. Před pandemií do muzea zavítalo rekordních deset milionů lidí za jediný rok.

Data o návštěvnících, která muzeum zveřejnilo, jsou téměř stejná jako v roce 2020. Francouzská muzea ale byla v roce 2021 zavřená o jeden měsíc méně než v roce 2020.

Oficiální zdroj z ministerstva kultury uvedl, že celková návštěvnost francouzských muzeí klesla již druhým rokem o 60 až 70 procent ve srovnání s obdobím před pandemií. S nástupem varianty omikron padly naděje, že by se návštěvnost v roce 2022 mohla zvýšit alespoň na padesát procent běžné kapacity.

Pokles návštěvnosti ohlásilo také kulturní středisko Centre Pompidou, které loni zaznamenalo 1,5 milionu návštěvníků, zatímco v roce 2018 jich bylo 3,5 milionu (přibližně polovina z nich navštívila muzeum moderního umění v komplexu). Přesto jde o 65procentní nárůst oproti roku 2020, což lze částečně přičíst výstavě Georgie O’Keeffeové, která si připsala téměř 300 000 prodaných vstupenek.

Muzeum Orsay navštívil loni milion lidí, což je o 30 procent více než v roce 2020. Polovinu návštěvníků tvořili Evropané. Výstava malířů Chaïma Soutinea a Willema de Kooninga přilákala 200 000 návštěvníků. V roce 2019 zaznamenalo Muzeum Orsay rekordních 3,6 milionu návštěvníků.

Více než 60 procent návštěvníků Louvru tvořili loni Francouzi, z toho dvě třetiny z Paříže a okolí. Pouze šest procent pocházelo z USA a stejné procento z Německa. Pouhá dvě procenta přicestovala ze Spojeného království. Návštěvníci z Asie prakticky zmizeli.

Před koronavirovou krizí tvořili Američané 20 procent návštěvníků Louvru, následováni čínskými turisty, kteří tvořili osm až deset procent.

V letech 2020 a 2021 byla francouzská muzea uzavřena celkem po dobu téměř roku, což je déle než v jakékoli jiné zemi na světě, ale stát jim po celou dobu poskytoval silnou finanční podporu.

Příjmy Louvru se v roce 2021 snížily o 80 milionů eur (téměř dvě miliardy korun) ve srovnání s rokem 2019. Stát kompenzoval 70 milionů eur a později přidal dalších 40 milionů eur.

Muzeum ještě letos plánuje dvě velké výstavy, jednu o Egyptě a království Núbie od května do července a druhou o zátiší v průběhu věků od letošního října do ledna 2023. (ČTK/The Art Newspaper)