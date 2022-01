Kvůli tuhým mrazům zůstaly na severovýchodě USA zavřené některé školy

Po dvou letošních sněhových bouřích tento týden na severovýchodě Spojených států pokračují problémy se zimním počasím. Do oblasti se nasunula masa mrazivého arktického vzduchu a dnes kvůli tomu na mnoha místech zůstaly zavřené školy, zejména ve státě Massachusetts.

Pocit chladu zhoršoval vítr, informovala agentura AP.

Pocitová teplota klesala v noci na dnešek i v pobřežních oblastech pod minus 20 stupňů Celsia, uvádí americká Národní meteorologická služba (NWS). Na observatoři na vrcholu Mount Washington ve státě New Hampshire naměřili dnes ráno 34 stupňů pod bodem mrazu. V Bostonu se dnes očekávalo teplotní maximum na hodnotě minus 11 stupňů.

Školy v hlavním městě Massachusetts kvůli tomu rušily výuku, stejně jako ty ve Worcesteru a Springfieldu. Chtěly předejít tomu, že děti budou v silných mrazech čekat delší dobu venku na autobusy svážející žáky do škol. „Došlo k nárůstu covidu mezi dopravním personálem, což by mohlo mít za následek až 30minutové zpoždění autobusů,“ uvedlo například vedení státních škol ve Worcesteru.

Školy podle AP zůstaly zavřené i ve městě Syracuse v New Yorku, v Manchesteru ve státě New Hampshire a v Burlingtonu ve Vermontu. Uzavírky přišly poté, co v pátek na mnoha místech odpadala výuka v souvislosti se silným sněžením. Severovýchod USA už letos zasáhly dvě sněhové bouře, při té první minulý týden mimo jiné stovky motoristů uvázly za mrazu na dálnici jižně od hlavního města Washingtonu.

Aktuální silné mrazy jsou způsobené příchodem „kapsy“ studeného vzduchu z Kanady. Podle meteorologů by měly brzy polevit a například v Bostonu by mohla teplota během tohoto týdne stoupnout až k pěti stupňům Celsia. (ČTK)