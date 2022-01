Soud zakázal guvernérovi libanonské centrální banky vycestovat ze země

Libanonská soudkyně dnes zakázala guvernérovi libanonské centrální banky vycestovat do zahraničí. Rijád Salámí čelí vyšetřování kvůli údajné zpronevěře a zanedbání povinností během finanční krize, v níž se Libanon nachází. Guvernér jakoukoliv vinu odmítá.

Informují o tom zahraniční agentury.

Kromě Libanonu je Salámí podle agentury Reuters vyšetřován v nejméně čtyřech evropských zemích, včetně Švýcarska, kde jej úřady podezřívají z nelegálních finančních transakcí.

Zda bude zákaz vycestovat do zahraničí vůči Salámímu uplatněn, podle agentury AP není jasné. Guvernér centrální banky post zastává skoro třicet let a má silnou podporu většiny libanonských politiků, včetně premiéra, a to navzdory devastující ekonomické krizi a kolapsu bankovního sektoru.

Zákaz vycestovat vydala soudkyně Gháda Aúnová. Agentuře Reuters sdělila, že tak učinila v rámci vyšetřování a že dalším krokem bude, že se pokusí Salámího vyslechnout.

Salámí na dotaz ohledně obvinění, která zahrnují podvod a zneužívání veřejných prostředků, odpověděl, že „jsou součástí kampaně s cílem oklamat veřejnost“. Agentuře Reuters sdělil, že veškerá činnost centrální banky se odvíjí od příslušného zákona a že nejde o činy jedné osoby, která rozhoduje sama. Podle agentury AP také tvrdí, že zbohatl předtím, než se postu ujal v roce 1993.

Soudní zdroj agentury Reuters uvedl, že se vyšetřování týká údajných podvodů a bere v úvahu stížnosti na guvernérovo jednání ze strany vkladatelů, kterým byly zablokovány úspory držené libanonskými bankami. Vyšetřování se podle téhož zdroje také zaměřuje na „finanční inženýrství“ libanonské centrální banky, včetně různých mechanismů, kterými v posledních letech nabídla bankám velké výnosy ve snaze přilákat do Libanonu dolary. Libanonská soudkyně podle zdroje také vyšetřuje, proč si libanonská centrální banka na deset let pro záložní datové centrum za nedopovídající cenu pronajala byt v Paříži. (ČTK)