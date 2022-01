Nejvyšší činitelé Bulharska jsou v karanténě, účastníkovi porady zjistili covid

Všichni nejvyšší státní činitelé Bulharska se museli uchýlit do karantény poté, co jednomu z účastníků pondělní koordinační schůzky k Severní Makedonii testy prokázaly infekci koronavirem.

S odvoláním na prohlášení hlavního hygienika o tom dnes informovala agentura DPA. Premiér Kiril Petkov kvůli karanténě odložil chystanou návštěvu Skopje.

Pozitivní test na koronavirus se už v pondělí večer prokázal u předsedy parlamentu Nikoly Minčeva, který se stejně jako premiér Petkov, prezident Rumen Radev i šéfové silových ministerstev, předsedové všech parlamentních stran a poslaneckých klubů účastnil šestihodinové debaty ohledně dalšího bulharského postupu v jednáních se Severní Makedonií. Sofia už více než rok blokuje přístupové rozhovory Skopje s EU kvůli vzájemným sporům o kulturu a jazyk.

Bulharský premiér Petkov minulý týden oznámil, že chce 18. ledna přijet do Skopje na jednání s pravděpodobným novým severomakedonským premiérem, kterým by se měl 16. ledna stát Dimitar Kovačevski. Kvůli povinné karanténě však nyní plán musel odložit, přičemž náhradní termín zatím nebyl stanoven. Petkov podle stanice BNT uvedl, že chce cestu do Severní Makedonie podniknout ještě tento měsíc.

Severní Makedonie formálně splnila veškeré podmínky pro zahájení přístupových rozhovorů s EU. Sofia ovšem opakovaně uplatnila veto kvůli trvajícím sporům v otázkách jazyka a kultury, které podle ní mají bulharské kořeny. Podle severomakedonských představitelů nemůže být národní identita Makedonců předmětem diskuse.

Bulharští představitelé po koordinační schůzce zopakovali dosavadní postoj, že Skopje musí před stažením veta nejprve začít dodržovat smlouvu o přátelských vztazích z roku 2017. V ní je mimo jiné upraven přístup k částečně společným dějinám. Požadovali také „zrovnoprávnění makedonských Bulharů s ostatními národy“ v Severní Makedonii.

Bulharsko od začátku roku čelí páté vlně epidemie nemoci covid-19, jejíž hnací silou je nakažlivější varianta koronaviru omikron. Úřady v sedmimilionové zemi dnes ohlásily 6761 nových případů. Pandemie si celkově vyžádala 31 672 úmrtí, z toho 116 za poslední den. Plně očkováno je pouze 28 procenta populace, což Bulharsko řadí na poslední místo v EU. Povinnou karanténu dnes ministerstvo zdravotnictví zkrátilo ze 14 na deset dní, podle médií tohoto opatření bude moci využít i vedení státu. (ČTK)