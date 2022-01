Podívejte se, co vás čeká v zítřejším speciálním vydání:

– Babiše by porazil Petr Pavel, zjistila koalice Spolu

– Dvanáct mužů a žen pro Hrad

– O co hrají v prezidentské volbě politické strany

– Rozděleni přímou volbou: Od zásadní změny je to deset let

– Klíčové bude, kdo všechno bude nakonec kandidovat

– Nejtěžší úkol pro příštího českého prezidenta

– Komentář: Případ šikany otřásl námi i Slovenskem. A dál?

– Deníky umanutého fotografa Josefa Koudelky vyšly knižně

– První mediální covidové strašidlo roku 2022