Izrael zkrátil dobu izolace pro nakažené koronavirem bez příznaků

Izrael zkrátil z deseti na sedm dní dobu izolace pro lidi nakažené koronavirem, kteří nevykazují příznaky nemoci covid-19. Země doufá, že tato úprava pomůže udržet otevřené školy a ekonomiku v době, kdy se v zemi rychle šíří varianta omikron. Informovala o tom agentura Reuters.

Lidé, kteří jsou nakažení koronavirem, ale nemají po dobu tří dnů příznaky, mohou opustit izolaci po sedmi dnech, uvedlo v prohlášení izraelské ministerstvo zdravotnictví. Lidé s příznaky mají naopak v izolaci zůstat plných deset dní. Upravená pravidla mají vstoupit v platnost z noci na čtvrtek.

Rozhodnutí izraelských úřadů předcházela studie ministerstva zdravotnictví, která se zabývala 80 případy omikronu v Izraeli. Laboratorní testy ukázaly, že pravděpodobnost růstu viru po sedmi dnech nemoci byla šestiprocentní, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

„Studie provedená odborníky ministerstva zdravotnictví ukazuje, že šance, že pacient s omikronem bude po uplynutí této doby nakažlivý, je velmi nízká. Nebudeme nařizovat izolaci nad rámec toho, co je nutné, abychom zachovali zdraví a udrželi ekonomiku, školství a kulturu v chodu,“ uvedl ministr zdravotnictví Nican Horovic.

Izraelská vláda v poslední době upravila opatření ve snaze zabránit paralýze země, ačkoliv premiér Naftali Bennett varoval, že se dva miliony až čtyři miliony Izraelců, z celkové populace 9,4 milionu, mohou nakazit za současné vlny infekcí poháněné omikronem.

Vláda zrušila rozsáhlá cestovní omezení poté, co se omikron v Izraeli rozšířil. Zároveň se pokouší omezit fronty u testovacích center tím, že nechala většinu očkovaných, aby se testovali doma antigenními testy a případnou nákazu nahlásili sami. PCR testování je přednostně vyhrazeno seniorům a rizikovým skupinám.

Úprava pravidel by mohla posílit pracovní sílu. Minulý týden podle izraelského vojenského rozhlasu nemohlo do práce deset procent lidí a podle odhadů to mohlo příští týden být až 30 procent. Zkrácení izolace u bezpříznakových nákaz otevírá lidem cestu k dřívějšímu návratu do zaměstnání.

Izrael od začátku pandemie zaznamenal přibližně 1,5 milionu případů infekce koronavirem a více než 8000 úmrtí po nemoci covid-19. V uplynulém týdnu země evidovala rekordní denní přírůstky nakažených; počet hospitalizací také stoupá, ale zůstává relativně nízký ve srovnání s předchozími vlnami koronaviru. (ČTK)