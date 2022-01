Řecko schválilo čtvrtou dávku vakcíny pro lidi s problémy s imunitou

Řecký národní očkovací výbor dnes schválil doporučení, aby lidé s problémy s imunitou dostali čtvrtou dávku vakcíny proti covidu-19. Informoval o tom deník Kathimerini. Řecko je jednou z prvních zemí na světě, které se rozhodly podávat čtvrtou dávku.

Kabinet premiéra Kyriakose Mitsotakise zvažuje podle svého mluvčího snížit věkovou hranici pro povinné očkovaní ze 60 na 50 let.

Očkovací výbor doporučuje podat čtvrtou dávku onkologickým pacientům, lidem, kteří dostávají léky na potlačení imunity, či lidem po transplantaci. K přeočkování by se měli dostavit tři až šest měsíců po třetí dávce.

Čtvrtou dávku vakcíny už začaly podávat například Izrael a Chile. Řada dalších zemí o tomto kroku uvažuje. Světová zdravotnická organizace (WHO) ale opakované přeočkování proti covidu-19 kritizuje. Podle ní taková strategie není udržitelná. Podle zástupce Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Marka Cavaleriho neexistují žádná data k druhému přeočkování za použití stávajících vakcín.

Řecká vláda se snaží zvýšit proočkovanost populace a to především v rizikových skupinách. Zavedla proto očkovací povinnost pro lidi nad 60 let. Za porušování očkovací povinnosti hrozí pokuta 100 eur měsíčně (2450 korun). Vláda podle dnešního vyjádření svého mluvčího ale nyní uvažuje, že by věkovou hranici snížila na 50 let. V souvislosti se stávající povinností se nechalo naočkovat zhruba 200 000 lidí. Dokončené očkování mají v Řecku dvě třetiny lidí.

Řecko, které má podobný počet obyvatel jako Česko, dnes ohlásilo 32 694 nových případů koronavirové nákazy. V Česku to bylo 7300 případů. Za poslední den v souvislosti s nemocí covid-19 v Řecku zemřelo 80 lidí a přes 600 lidí potřebovalo intenzivní péči. (ČTK)