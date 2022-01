Britská pošta vydá známky s Rolling Stones. Kapela letos oslaví 60 let a 12dílná sada vyjde „jako pocta jedné z největších stálic rocku“. Známky, ale i další předměty zobrazují skupinu na koncertech po celém světě. (Royal Mail)

Satisfaction!

Today we proudly unveil our celebration of rock legends The Rolling Stones, with stamps featuring classic live performances.

Explore the range, featuring a number of limited edition collectibles>> https://t.co/j1W9nlup6K pic.twitter.com/9bP2wwMmoE

— Royal Mail (@RoyalMail) January 11, 2022