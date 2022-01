Ministr Síkela vyzval ERÚ, aby předložil návrhy na řešení energetické krize

Ministr průmyslu Síkela vyzval Energetický regulační úřad, aby do 14 dnů přišel s návrhy řešení energetické krize. Do měsíce mají úřad i ministerstvo vypracovat strategické návrhy změn.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Foto: Starostové a nezávislí

Síkela to řekl dnes po osobní návštěvě úřadu, kde jednal s jeho vedením o aktuální situaci na českém energetickém trhu. Na tom v posledních měsících vládne vlna zdražování ve znamení pádu několika dodavatelů energií v čele se skupinou Bohemia Energy.

„Pohled ERÚ říká, že na úřadě dělali, co mohli, aby situaci vyřešili. Podle slov vedení ERÚ se ale jejich primární regulační role týká energetických sítí, a ne obchodů,“ tlumočil ministr s tím, že podle představitelů úřadu ERÚ nemá mnoho pravomocí na ochranu spotřebitelů.

„Musíme se zamyslet právě nad otázkou ochrany spotřebitele. V režimu dodavatele poslední instance skončilo přes milion klientů. Dodavatelé, ERÚ i bývalí ministři průmyslu říkají, že za to nemohou. Podle nich za to může zlý trh, který skokově zvedl ceny energií. Já myslím, že musíme provést nějaké změny,“ řekl novinářům Síkela.

Ten po vedení energetického úřadu požaduje, aby do 14 dnů předložilo návrhy řešení, které lze okamžitě provést ke zlepšení situace na energetickém trhu. Do měsíce by pak ERÚ i ministerstvo průmyslu měly přijít s návrhy zásadnějších změn.

Ministr už naznačil, jak si takové změny představuje. Cestou by podle něj mohlo být zpřísnění pravidel pro udělení licence na prodej energií. „Kauce na otevření kasina je v Česku 50 milionů korun. Pokud chcete obchodovat s pohonnými hmotami, musíte složit 20 milionů. Víte, kolik zaplatíte, když se chcete stát obchodníkem s energiemi? Dvě stě tisíc korun,“ kritizoval nastavení pravidel Síkela.

Odborníci na energetiku už v posledních měsících navrhli, aby dodavatelé energií museli ze zákona garantovat, že mají nakoupené dostatečné zásoby energií. Právě s tím měla padlá skupina Bohemia Energy problém. Spoléhala se totiž ve velkém na nákupy energií k okamžité spotřebě. Takový druh kontraktů ale během roku na energetických burzách několikanásobně zdražil, a Bohemia tak situaci finančně neustála.

„Pokud někomu prodáváte dlouhodobé kontrakty, tak musíte zajistit, že je budete schopni plnit, i když se trh postaví proti vám. Nemůžete vše kupovat za spotové (jednodenní, pozn. red.) ceny a pak říct, že nejste schopní kontrakty plnit,“ zmínil ministr. Naznačil tak, že změny se tak mohou týkat právě případné povinnosti garantovat, že má dodavatel část energií nakoupenou s předstihem. Regulace dosud s takovým požadavkem na obchodníky s energiemi nepočítala.

Podle Síkely je energetický trh přehnaně liberalizovaný v celé Evropské unii. „Na úrovni EU teď proto probíhá debata, jestli by nebylo vhodné v rámci regulace něco změnit,“ dodal ministr.