Jakou by Putin zaplatil cenu, kdyby napadl Ukrajinu? Proč by šlo o plnou válku, ne jen o lokální útok? Na co Západ přistoupit nechce a jaká dohoda s Ruskem by naopak mohla být prospěšná? Expert objasňuje situaci kolem Ukrajiny, Kazachstánu i Běloruska.