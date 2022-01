Farský rezignuje na post předsedy klubu hnutí STAN

Předseda klubu hnutí STAN Jan Farský rezignuje na svoji pozici. Chce rozvíjet svou profesní dráhu na univerzitě v Oregonu, kde nastoupí na půlroční stáž, aby se věnoval projektu podpořenému Fulbrightovou komisí. Poslancem nadále zůstane.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Oznámil to na Twitteru.

„Svou půlroční stáž jsem konzultoval jak s předsedou STAN Vítem Rakušanem, tak i předsedou vlády Petrem Fialou. Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili,“ napsal.

Fulbrigtova komise podle něj podpořila jeho projekt „How to Transform 250 Years of U.S. Federalism Into a Road Map for the Next 25 Years of the EU?“, kterému se chce na univerzitě díky stipendiu věnovat.

„Zároveň během svého pobytu v USA budu svůj plat posílat neziskovým organizacím, jako jsou Člověk v tísni, Paměť naroda, Skaut. V případě zásadního hlasování, které by vyžadovalo mou osobní přítomnost, kdykoli přiletím zpět,“ dodal poslanec.