Srbský tenista Novak Djoković se po vyhraném soudu ohledně zrušení svého víza vrátil k tréninku. Na Twitteru napsal, že chce v Austrálii zůstat a úvodního grandslamu sezony se zúčastnit. Jistotu účasti ale stále nemá, ministr pro imigraci Alex Hawke může o zrušení jeho víza znovu rozhodnout.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022