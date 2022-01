USA se loni podle nové analýzy vzdálily splnění emisního cíle pro rok 2030

Spojené státy loni vyprodukovaly o 6,2 procenta více emisí skleníkových plynů než v roce 2020, odhaduje v čerstvě publikované zprávě výzkumná skupina Rhodium Group.

To by znamenalo, že USA jsou nyní ještě dál od splnění cíle současné vlády snížit do konce dekády emise na polovinu oproti roku 2005, napsala agentura Reuters.

Údaj o nárůstu produkce emisí vychází z analýzy předběžných dat za rok 2021. Podle skupiny Rhodium Group emise zesílily rychleji než americká ekonomika, skupina přitom pracovala s odhadem meziročního nárůstu HDP o 5,7 procenta. Zároveň podle ní objem ročních emisí zůstal výrazně pod produkcí z doby před začátkem pandemie covidu-19 a byl o 17,4 procenta nižší než v roce 2005.

K navýšení emisí údajně přispěl 17procentní nárůst ve výrobě elektřiny z uhlí, který je připisován růstu cen plynu. Závislost na „nejšpinavějším“ fosilním palivu podle nezávislé výzkumné skupiny meziročně vzrostla poprvé od roku 2014. Zároveň se na zesílení emisí nejvíce podílely energetický průmysl a doprava, kde produkce plynů způsobujících globální oteplování stoupla o 6,6 procenta, respektive deset procent.

Dnes publikované údaje podle deníku The Washington Post (WP) odpovídají zjištěním jiných odborníků o tom, že pandemie a s ní spojené narušení světové ekonomiky příliš nezpomalily akumulaci skleníkových plynů v atmosféře. Předpovídaný loňský nárůst také signalizuje, že pandemie v USA neurychlila přechod k „zelenějšímu“ hospodářství, píše WP.

Americký prezident Joe Biden před rokem nastoupil do úřadu i se slibem ráznějšího boje proti klimatickým změnám a na jaře oznámil plán dosáhnout do roku 2030 snížení emisí o 50 až 52 procent. „Ukážeme světu, že Spojené státy nejen, že jsou zpátky u stolu, ale také, doufejme, příkladem pro ostatní,“ uvedl Biden na listopadovém klimatickém summitu ve Skotsku.

Jenže ústřední prvky jeho klimatické strategie se mu zatím nepodařilo prosadit. Nejzásadnější plány v tomto směru byly obsažené v masivním sociálním a ekologickém balíku, který alespoň prozatím ztroskotal v americkém Senátu. Už během zákulisních vyjednávání z něj vypadl ambiciózní návrh na trestání energetických společností, které by nedodržovaly cíle ohledně odklonu od fosilních paliv. (ČTK)