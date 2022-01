Někdejší šéfka ostravských žalobců uspěla s žalobou proti svému odvolání

Někdejší šéfka Okresního státního zastupitelství v Ostravě Tamara Kornasová dnes uspěla se správní žalobou proti předchozím rozhodnutím ministrů spravedlnosti o jejím odvolání z vedoucího postu. Na posun ve věci upozornil server Česká justice.

Z rozsudku pražského městského soudu vyplývá, že současný ministr Pavel Blažek (ODS) se bude muset záležitostí zabývat znovu, a to pro vady a nepřezkoumatelnost původního rozhodnutí.

Kornasovou odvolal z funkce v červnu 2018 – tedy krátce před svým odchodem z úřadu – ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), a to za závažné porušení povinnosti. Navrhla mu to tehdejší ostravská krajská státní zástupkyně Zlatuše Andělová, která u Kornasové iniciovala řadu kontrol. Kornasová vedla ostravské okresní žalobce od roku 2005. Tvrdí, že její vztah s nadřízeným krajským státním zastupitelstvím byl bezproblémový až do roku 2015. V roce 2016 se ale vztahy zhoršily a podle Kornasové ji Andělová začala šikanovat. Za bossing následně Kornasová vysoudila 50 000 korun.

Odvolání Kornasové z funkce potvrdil i Pelikánův nástupce Jan Kněžínek (za ANO) a žena se rozhodla bránit správní žalobou. Pražský městský soud ji nejprve zamítl, Kornasové se ale poté zastal Nejvyšší správní soud a vrátil věc k dalšímu projednání s tím, ať se soudci zabývají tvrzením o šikaně a případně zohlední i ženin související vyhraný spor.

Kornasová argumentovala mimo jiné tím, porušení jejích povinností spatřovali ministři v tom, že nevycházela vstříc požadavkům Andělové, které ovšem neměly oporu v zákoně. Nejvyšší správní soud připustil, že pokud byla Kornasová obětí nějaké formy pracovní šikany, mohla mít tato skutečnost negativní vliv na její schopnost řádně řídit státní zastupitelství. Pro městský soud byl nyní tento právní názor závazný. Kornasové nově přitakal i v tom, že Andělová byla při podání návrhu na odvolání zaujatá, čímž došlo k porušení principu nestrannosti.

Dnešní rozhodnutí je pravomocné, ministr proti němu může podat kasační stížnost.

Kornasová v současné době působí v Ostravě jako řadová státní zástupkyně, Andělová v mezičase odešla do důchodu. (ČTK)