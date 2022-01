Lidem, kteří už jsou v karanténě či izolaci, se od úterý nezkrátí

Lidem, kteří budou mít kvůli covidu karanténu či izolaci nařízenou do úterý 11. ledna, se po změně pravidel na pět dní nezkrátí. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Metodický pokyn hlavní hygieničky, který podmínky upravuje, ministerstvo zatím na obvyklém místě na webu nezveřejnilo. Poslední metodika je z 29. listopadu. Zkrácení karantén a izolací na pět dní bez jejich ukončení negativním testem někteří odborníci kritizují.

Například Mezioborová skupina pro epidemické situace, jejíž někteří členové radí i nově ustavenému Národnímu institutu pro zvládání pandemie, ve svém stanovisku varuje před ukončením karantény za pět dní bez testu.

„Na základě současných poznatků se jeví nejvhodnější izolace v délce pět dnů, ukončená negativním testem, a karanténa v délce pět dnů, ukončená negativním testem, nebo sedm dnů bez testu, při absenci symptomů. Po ukončení karantény je vhodné ještě několik dnů vyžadovat důsledné nošení ochrany dýchacích cest,“ napsali odborníci z MeSES.

Její člen, imunolog Zdeněk Hel, na Twitteru napsal, že pětidenní karanténa s testem je v pořádku. „Problém je s pětidenní izolací. Ta je v rozporu s daty a je odůvodnitelná jen z důvodů politických – tedy zamezit zhroucení kritických systémů,“ napsal. Hrozícím nedostatkem pracovníků v některých oborech, například v dopravě, se kterým se potýkají i další země, kde už omikron převládl, vláda také rozhodnutí odůvodňuje.

Podle Mariána Hajdúcha, který se zabývá molekulární medicínou, nedávná japonská studie ukázala, že maximum virové nálože u nakažených omikronem je tři až šest dní po pozitivním testu, tedy v době, kdy se mají v ČR karantény a izolace lidem automaticky ukončovat. „Moc se to neliší od jiných variant viru,“ napsal na Twitteru.

Primárně by se podle MeSES měli trasovat a umísťovat do karantény členové jedné domácnosti, po kontaktu s nakaženým v jiném prostředí, jako jsou pracoviště nebo veřejné prostory, doporučuje MeSES modifikaci karantény, která by umožnila přítomnost ve škole či v zaměstnání.

S podobnou formou „pracovní karantény“ počítá pro vybrané profese i ministerstvo zdravotnictví. Ministr Vlastimil Válek předpokládá, že za zpřísněných podmínek by mohli pracovat i zdravotníci, učitelé nebo zaměstnanci v sociálních službách, kterým by při preventivním testování v zaměstnání vyšel pozitivní antigenní samotest. Ministerstvo vnitra má ještě stanovit okruh dalších profesí, kterých by se zmírnění karantény mohlo týkat, hovoří se kromě kritické infrastruktury také například o dopravě, prádelnách nebo pohřebnictví. Ostatní budou pět dní v karanténě doma, potom se znovu vrátí do práce a znovu se otestují antigenním testem.

Hajdúch ale upozornil na to, že u antigenních samotestů je častá falešná pozitivita. „Základním problémem ovšem je, že již na začátku se antigenně pozitivní jedinci nebudou ověřovat PCR, přestože k tomu existuje dostatečná stávající kapacita, a vlastně ani nebudeme pořádně vědět, zda jde o karanténu a izolaci,“ napsal.

Podle něj se kvůli tomu jednak v karanténě ocitne velké množství zdravých lidí, jednak ti opravdu nakažení nebudou mít záznam o prodělání nákazy koronavirem, protože ten vzniká jen pozitivním PCR testem, a nebudou ani dál trasovaní. (ČTK)