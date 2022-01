V americkém Los Angeles došlo v neděli ke srážce vlaku a malého letadla. To krátce po startu havarovalo na železniční přejezd ve čtvrti Pacoima. Pilota ze stroje vyprostili policisté jen několik vteřin předtím, než projíždějící vlak do vraku letadla narazil. (Reuters)

Pilot rescued from crashed plane seconds before its hit by train in Pacoima, Los Angeles. https://t.co/j8NcfZNFcj pic.twitter.com/eT4R0YacKK

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 10, 2022