V Melbourne se střetli Djokovičovi fanoušci s policií

Fanoušci srbského tenisty Novaka Djokoviče pochodují ulicemi australského Melbourne na oslavu propuštění jejich hvězdy. Někteří z nich se střetli s policií. Djokovič ale v kauze stále nemá vyhráno.

Ačkoliv federální soud rozhodl, že odebrání víza Djokovičovi nebylo oprávněné, a nařídil je vrátit, právní bitva o tenistovo povolení závodit v turnaji Australian Open navzdory tomu, že není očkován, pokračuje.

Právník australské vlády Christopher Tran oznámil soudu, že ministr pro imigraci „zváží, zda využije svého vlastního práva na zrušení víza“. To by znamenalo, že devítinásobnému držiteli grandslamového vítězství by opět hrozila deportace z Austrálie.

Mezitím totiž vyšlo najevo, že den poté, co měl Djokovič pozitivní test na covid, se místo izolace zúčastnil veřejné akce, při níž neměl ani respirátor. (AP)

Australian Open začíná 17. ledna. Do země nemá vstup téměř nikdo, kdo není očkovaný – výjimku tvoří neočkovaní ze zdravotních důvodů. To není Djokovičův případ a Australané se proto bouří. Více píšeme zde.