Filmové ceny Zlatý glóbus budou vyhlášeny v noci na pondělí ve tři hodiny našeho času. Odehraje se to prakticky bez diváků, výsledky budou oznámeny online. Mezi pěti kandidáty na nejlepší animovaný film je i Moje slunce Mad české režisérky Michaely Pavlátové podle předlohy Petry Procházkové z Deníku N.

Sunday’s Golden Globes is taking place without a red carpet, an audience or even a televised broadcast following a year of widespread criticism about the Hollywood Foreign Press Association’s diversity and ethics issues. https://t.co/mEIYApvMY4

— FOX 32 News (@fox32news) January 9, 2022