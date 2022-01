Zástupci pražské ODS, TOP 09 a KDU-ČSL dnes diskutovali o možné spolupráci pro podzimní komunální volby a případném vytvoření koalice. Konkrétní dohoda nepadla.

Sdělil to europoslanec, předseda pražské TOP 09 a městský zastupitel Jiří Pospíšil. Další jednání se předběžně uskuteční za týden v neděli. Pokud by se strany dohodly, fungovaly by stejně jako koalice Spolu na vládní úrovni.

„Byla to věcná a klidná debata. Bavíme se o programu a vyjasňujeme své pozice. V žádném případě nic netlačíme na sílu. Pokud bychom se dohodli, chceme, aby to bylo pevné, a ne udělané narychlo,“ řekl Pospíšil.

Občanští demokraté v uplynulých týdnech poslali oběma stranám návrh memoranda o vytvoření předvolební koalice Spolu. Spolupráce má podle dokumentu přispět i k lepší komunikaci a vztahům Prahy s vládou. V dokumentu je také navrženo rozdělení poměru zástupců stran jako sedm pro ODS, čtyři pro TOP 09 a jedno pro lidovce. Podle návrhu by kandidáta na primátora a lídra kandidátky vybírala ODS.

Právě poměr rozdělení míst se podle informací ČTK nelíbí mimo jiné části členů pražské TOP 09, která by měla v pondělí jednat o spolupráci také se STAN. TOP 09, STAN a lidovci vytvořili před volbami v roce 2018 koalici Spojené síly pro Prahu, která nyní vládne spolu s Piráty a Prahou Sobě.

V současné době je jasné, že funkci bude obhajovat současný primátor Zdeněk Hřib (Piráti), kterého si pražští piráti zvolili jako lídra kandidátky. Záměr ucházet se o primátorský řetěz ohlásil také starosta Prahy 7 a pražský zastupitel a lídr Prahy sobě Jan Čižinský. Takzvaná občanská kandidátka Prahy sobě ale musí ještě na rozdíl od politických stran a hnutí získat podpisy sedmi procent obyvatel Prahy, aby se mohla o hlasy voličů ve volbách vůbec ucházet.

Komunální volby v roce 2018 v Praze vyhrála ODS, která má v 65členném městském zastupitelstvu 14 mandátů. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako třetí Praha sobě a čtvrté Spojené síly. ANO má 12 zastupitelů a spolu s ODS je v opozici. Koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil má většinu 39 mandátů. (ČTK)