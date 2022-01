Některé státy Perského zálivu hlásí rekordní výskyt koronaviru. V Kuvajtu a Kataru potvrzené případy překonaly dosavadní maxima z minulých let.

Kuvajt v neděli nahlásil 2 999 nových případů. Čtvrtý den po sobě tak počet případů překročil maximum 1 993 zaznamenané v červenci loňského roku. V posledním čtvrtletí loňského roku přitom Kuvajt zaznamenal méně než 50 případů denně.

Katar, stát s přibližně 2,8 milionu obyvatel, v sobotu nahlásil 3 487 nových případů – téměř 10 % testovaných –, a překonal tak předchozí maximum 2 355 případů zaznamenané v květnu 2020.

Katar proto obnovil soubor pravidel, která omezují domácí setkání na deset očkovaných osob, zakazují neočkovaným osobám vstup do nákupních center a restaurací a snižují kapacitní limity některých komerčních zařízení. Školy v Kataru znovu zavedly dálkové studium, a to nejméně do 27. ledna.

Úřady mimo jiné také otevřely nový „drive in“ pro PCR testování s deseti pruhy, který umožní odebrat vzorky až 5 000 lidem denně.

Také Saúdská Arábie, největší stát Perského zálivu s přibližně 30 miliony obyvatel, zaznamenala od začátku roku rychlý nárůst případů. V neděli bylo v království zaznamenáno 3 460 nových případů nákazy, což je stále méně než maximum přes 4 700 případů v červnu 2020.

Ve Spojených arabských emirátech přinesly uplynulé tři týdny rovněž nárůst případů, protože se v zemi během vrcholící turistické sezony koná světová výstava. Úřady dnes ohlásily 2 759 nových případů nákazy. (Reuters)