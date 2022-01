Fotbalový útočník Zdeněk Ondrášek, člen širšího kádru české reprezentace, bude hrát v polském klubu Wisla Krakow. Ondrášek, který za národní tým nastoupil naposledy v listopadu 2020, podepsal smlouvu do června 2023 s opcí.

V dresu třináctinásobného polského mistra bude nastupovat pod slovenským trenérem Adrianem Guľou, který ho vedl už v Plzni. Ve Wisle působí také čeští obránci Matěj Hanousek a Michal Frydrych a útočník Jan Kliment.

Třiatřicetiletý Ondrášek hrál naposledy na podzim za norské Tromsö, kde působil už v letech 2012–2014 a odkud následně přestoupil právě do Wisly. V krakovském klubu strávil dva roky, v 69 zápasech nastřílel 21 gólů a stal se oblíbencem fanoušků.

Pak odešel do MLS do Dallasu, následovalo angažmá v Plzni, krátká epizoda v rumunském FCSB, podzimní působení v Tromsö a nyní další návrat do Wisly. Třiatřicetiletý sedminásobný reprezentant má v národním týmu na kontě dvě branky. (Eurofotbal, ČTK)