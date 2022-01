Ministr zahraničí Lipavský: Role ministra musí být v kontextu vládního politika a vztahu k Hradu

Ministr zahraničí Jan Lipavský považuje své listopadové vyjádření pro Deník N za kritiku z pozice opozičního poslance. Lipavskému se tehdy nezamlouvala například nominace Adama Vojtěcha na velvyslanectví ve Finsku. „Role ministra musí být v kontextu vládního politika a vztahu k Hradu,“ řekl dnes Lipavský v ČT.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Jedna věc je, jakým způsobem já ty věci vnímám osobně, a druhá věc je, jakou má potom člověk reálnou politickou sílu,“ řekl v pořadu Otázky Václava Moravce.

Odmítl, že by byl slabým šéfem diplomacie. „Nastupující vláda vyslala poměrně jasný signál, že na minulé nominace se sahat nebude. Já se tedy soustředím primárně na to, aby nové nominace nepodléhaly politickým tlakům,“ řekl.

Odmítl, že by změnil názor. „Je to sdílená kompetence prezidenta a premiéra a já respektuji situaci,“ popsal. Premiér Petr Fiala (ODS) to podle něj „možná neřekl tak explicitně“. „Každopádně jsme k tomu dospěli během našich vzájemných debat,“ dodal.

