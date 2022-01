První letošní volby v Česku proběhly na Kutnohorsku

V obci Petrovice I na Kutnohorsku si v sobotu obyvatelé zvolili nové zastupitele. Na výběr byla jediná kandidátní listina sdružení nezávislých se sedmi kandidáty do sedmičlenného zastupitelstva, mandát tedy získalo všech sedm kandidátů.

Volební účast dosáhla téměř 29 procent. ČTK o tom informoval mluvčí ČSÚ Jan Cieslar. Jednalo se o první letošní volby v Česku.

„Zvolení zastupitelé budou svůj mandát vykonávat do termínu řádných voleb, které se uskuteční na podzim tohoto roku,“ uvedl Cieslar. Původně měli Petrovičtí volit nové zastupitele už loni v září, tehdy nikdo nepodal kandidátní listinu.

Průměrný věk nových petrovických zastupitelů činí 42 let, nejmladšímu je 26 let, nejstaršímu 50 let. Do tří křesel usednou ženy, do čtyř muži. Součástí obce s přibližně 300 obyvateli jsou i vesnice Hološiny, Michalovice, Senetín a Újezdec. (ČTK)