Rusko je před rozhovory o Ukrajině zklamané signály z Washingtonu i Bruselu. Západ chystá sankce pro případ invaze

USA se spojenci připravují sadu finančních, technologických i vojenských protiopatření pro případ, že Rusko zaútočí na Ukrajinu. Rusko do pondělních jednání nevstupuje s optimismem, řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.

Americký prezident Joe Biden a jeho ruský protějšek Vladimir Putin během loňského summitu v Ženevě. Foto: Reuters

USA a jejich partneři chtějí podle zdrojů NYT dát Moskvě jasně najevo cenu za případnou invazi, sankce by prý na Rusko uvalili do několika hodin.

„Plány, které Spojené státy v posledních dnech projednávaly se spojenci, zahrnují odstřižení největších finančních institucí Ruska od globálních transakcí, uvalení embarga na technologie používané v obranném i spotřebitelském průmyslu, které jsou vyrobené nebo navržené v USA, i vyzbrojování povstalců na Ukrajině, kteří by vedli jakousi partyzánskou válku proti ruské vojenské okupaci, pakliže by na to došlo,“ uvádí NYT.

Západní představitelé v posledních týdnech neustále varují Moskvu před vysokou cenou jakéhokoli napadení Ukrajiny, což je reakce na přesun desetitisíců ruských vojáků k hranicím s Ukrajinou. Kreml odmítá, že by plánoval ofenzivu, podle Washingtonu a Kyjeva ale tento scénář hrozí. Konkrétní sankce, které by v takovém případě následovaly, zatím USA či Evropská unie neohlásily.

Podle listu NYT se o takovýchto plánech málokdy informuje dopředu. Poradci amerického prezidenta Joea Bidena ale nyní údajně tvrdí, že se snaží šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi naznačit možný vývoj ve snaze ovlivnit jeho rozhodování v nejbližších týdnech. NYT se k informacím o plánech Západu dostal těsně před sérií jednání, jejichž cílem je najít diplomatické řešení situace na Ukrajině.

Šéf Bílého domu již dříve hrozil Rusku, že pokud Ukrajinu napadne, uvalí na něj USA bezprecedentní sankce. Vyloučil však, že by kvůli tomu Spojené státy vyslaly na východ Evropy svoje vojáky.

Rusko je zklamáno signály z Washingtonu a Bruselu před pondělním jednáním, které bude věnováno situaci na Ukrajině, řekl podle agentur Interfax a RIA Novosti náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.

„Nepřistoupíme na žádné ústupky. To je zcela mimo hru,“ upozornil Rjabkov. „Jsme zklamáni signály, které v posledních dnech přicházejí z Washingtonu, ale také z Bruselu (kde sídlí NATO),“ poznamenal.

Vyjednávání začnou v pondělí v Ženevě rozhovory mezi americkou a ruskou delegací, pokračovat budou ve středu jednáním Rady NATO–Rusko a o den později pod hlavičkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Podle náměstka ruského ministra zahraničí Sergeje Rjabkova je možné, že dialog se Spojenými státy se omezí na jedno setkání. „Nemá smysl pokračovat, pokud naše argumenty nebudou vyslyšeny,“ řekl agentuře RIA Novosti.

Šéf americké diplomacie Antony Blinken v pátek prohlásil, že je ještě možné diplomatické řešení nynější krize. Strategií Ruska je však podle jeho názoru přijít se „seznamem absolutně nepřijatelných požadavků“ a po jejich odmítnutí tvrdit, že druhá strana nespolupracuje. (NYT, ČTK, Ria Novosti)