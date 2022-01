Vlak americké společnosti Amtrak, který jel z New Orleans do New Yorku, byl na svém příjezdu opožděný celkem o třicet hodin. Důvodem byly stromy, které popadaly na trať v průběhu sněhové bouře, jež zasáhla Virginii. Průměrně trvá cesta necelých 32 hodin. (CNN)