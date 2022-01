Britský následnický pár představil nový portrét vévodkyně z Cambridge. Kate Middletonová, manželka prince Williama, oslaví v neděli 40. narozeniny. Portrét bude ve stálých sbírkách Národní portrétní galerie, které je vévodkyně patronkou.

Delighted to share a new portrait of The Duchess ahead of her 40th birthday tomorrow.

This is one of three new portraits which will enter the permanent collection of the @NPGLondon, of which The Duchess is Patron.

📸 Paolo Roversi pic.twitter.com/55Z5qBMLaP

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 8, 2022