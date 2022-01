Policie dopadla na základě tipů od veřejnosti zloděje, který sebral z galerie v centru Prahy obrazy za téměř půl milionu korun. Třiatřicetiletý cizinec se k činu přiznal a obrazy vydal zpět, informoval mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

Krádež se stala počátkem prosince v jedné z pasáží ve Vodičkově ulici. Zloděj z výlohy odnesl pět obrazů a odjel s nimi tramvají. Zachytily ho při tom kamery.

„Kriminalisté získali po zveřejnění pátrání několik poznatků, kdy jeden z nich odkazoval na objekt na Havlíčkově náměstí v Praze 3. Místo tak nepřetržitě sledovali a jejich kolegové mezitím zařizovali povolení k domovní prohlídce. Během této doby se zde objevil muž, který odpovídal popisu hledaného, a tak byl kriminalisty okamžitě zadržen,“ popsal Hrdina.

Zadržený cizinec všechny obrazy dobrovolně odevzdal a policisté je navrátili jejich autorce. Zjistili také, že muž má už několik záznamů v rejstříku trestů a navíc má zakázaný pobyt na území České republiky. Za krádež a maření výkonu úředního rozhodnutí se může v případě pravomocného odsouzení vrátit do vězení, a to až na pět let. (ČTK)