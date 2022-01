Děti v Peru se po dvou letech vrátí do škol, prezenční výuku i v této jihoamerické zemi přerušila pandemie covidu-19. Do lavic usednou znovu v březnu, kdy v Peru začíná školní rok. Deníku La República to potvrdil ministr školství Rosendo Serna.

Peruánské děti se chodily učit do tříd naposledy v prosinci 2019, v dalším školním roce už se školy zavřely kvůli pandemii. A zatímco kina, divadla či fotbalové stadiony se v Peru už dříve otevřely s omezenou návštěvností, na školy přišla řada až nyní.

Nicméně jídelny či občerstvení pro žáky zůstanou ve školách zatím zavřené a učitelé budou muset mít dvě dávky očkování proti covidu-19. Žáci i učitelé budou také muset nosit roušky. Pokud se ve třídě potvrdí nákaza koronavirem, půjdou všichni do 14denní karantény, napsala agentura EFE.

K rozhodnutí o otevření škol přispělo i schválení očkování pro děti od pěti do 11 let, s nímž Peru začne 18. ledna.

Peru je v této pandemii první v tabulce přepočtu úmrtí spojených s covidem-19 na obyvatele. Země se 33 miliony obyvatel eviduje téměř 203.000 takových úmrtí. (ČTK)