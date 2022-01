Německo zjednodušilo karanténu, trojnásobně očkovaní do ní nemusí

Německo kvůli koronavirové variantě omikron zkrátí dobu karantény na sedm dní s PCR testem a karanténa se nově nebude týkat lidí s posilující dávkou očkování proti nemoci covid-19. Dnes se na tom dohodl kancléř Olaf Scholz s premiéry spolkových zemí.

Doposud se kvůli omikronu vyžadovala dvoutýdenní karanténa, podle expertů by ale očekávané rychlé šíření této varianty mohlo ohrozit chod země. Nově se navíc očkovaní v Německu dostanou do restaurací a hospod jen s posilující dávkou, v opačném případě budou potřebovat dodatečný test stejně jako ti, co nemoc covid-19 překonali. (ČTK)