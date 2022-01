Nadační fond proti korupci: Smlouva mezi ministerstvem a ČSSD je neplatná

Podle právníka Nadačního fondu proti korupci Ondřeje Závodského je smlouva o pronájmu kanceláří mezi ministerstvem zemědělství a ČSSD neplatná. Důvodem je, že skutečný nájem neodpovídal ceně obvyklé.

Jak Deník N zjistil, ministerstvo zemědělství pronajímalo kanceláře sociální demokracii, z níž ostatně byl i šéf resortu. Jednu z nich v Náchodě měla ČSSD v nájmu výhodněji, než by sehnala jinde na trhu. Podle právníka z Nadačního fondu proti korupci Ondřeje Závodského je to v rozporu se zákonem.

Konkrétně se podle něj jedná o novelu zákona o majetku státu, kde je jasně uvedeno, že nájem musí odpovídat ceně obvyklé. Pokud nějaká smlouva podle něj nesplňuje podmínku zákona, tedy například i to, že jsou prostory pronajímány levněji, tak je neplatná. V takovém případě by prý stát měl vymáhat bezdůvodné obohacení po ČSSD, protože jejich smlouva je neplatná.

Doplnil, že sám si v nabídkách realitních kanceláří ověřil, že prostory zjevně nebyly pronajímané za cenu obvyklou. „Mělo by se proto na smlouvu hledět jako na neplatnou a měli by doplatit, kolik by to stálo podle cen obvyklých,“ dodal Závodský. (ČTK)