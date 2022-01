Policie žádá obžalovat dalších 32 lidí v daňové kauze firmy ČKD Praha DIZ. Takzvané bílé koně viní z toho, že způsobili státu škodu 438 milionů korun.

Obvinění lidé podle centrály krátili daně ve prospěch organizované zločinecké skupiny, a to tak, že prostřednictvím řetězce firem zařazovali do účetnictví ČKD Praha DIZ fiktivní faktury za neexistující zdanitelná plnění. „Společným jednáním těchto osob měla být státu způsobena škoda na DPH ve výši cca 438 milionů Kč,“ popsal mluvčí Jaroslav Ibehej.

Stíhaným hrozí tresty vězení v závislosti na tom, jak se podíleli na výši škody, a to od šesti měsíců až do 13 let vězení. O podání obžaloby bude rozhodovat Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Policie už dříve podala návrh na obžalobu u 22 lidí, kteří podle ní byli hlavními organizátory daňových úniků. ČKD Praha DIZ dříve patřila miliardáři Petru Speychalovi, který je podle médií hlavní postavou kauzy. Dalšími stíhanými jsou tehdejší manažeři firmy nebo zástupci společností, s nimiž obchodovala. Vedle krácení daní a účasti na organizované zločinecké skupině je policisté viní také z praní špinavých peněz. Škodu způsobenou státu vyčíslili nejméně na 850 milionů korun.

Strojírenská firma ČKD Praha DIZ se mimo jiné podílela na stavbě pražského tunelu Blanka. (ČTK)