Floriďané stojí hodinové fronty na covidové testy, guvernér nechal propadnout stovky tisíc sad

Guvernér Floridy Ron DeSantis nechal před koncem roku propadnout přes 800 tisíc testů na covid-19. „Zkusili jsme je uplatnit, ale nebyl o ně zájem,“ potvrdil ředitel pohotovostního odboru Kevin Guthrie.

Guvernér státu Florida Ron DeSantis je jedním z možných republikánských kandidátů na prezidenta USA. Foto: Gage Skidmore, Wikimedia Commons

Florida před koncem roku zažila další vlnu covidových případů, kdy nastal nárůst o tisíc procent vůči obvyklým hodnotám. Maxima zatím dosáhla 4. ledna, kdy potvrdila přes 150 tisíc případů za den, nejvíce od začátku pandemie.

Jen za včerejšek Florida potvrdila 126 tisíc případů covidu, což je v přepočtu na obyvatele ve dvacetimilionovém státě podobné, jako kdyby v Česku bylo za den 63 tisíc pozitivních.

Share this video to let Floridians know that while folks were waiting hours in line for a COVID test during Florida’s worst surge in cases ever, Ron DeSantis let nearly a million stockpiled tests expire in warehouses.pic.twitter.com/mZMQ3FaSwT — Thomas Kennedy (@tomaskenn) January 7, 2022

Floriďané se proto nechávali intenzivně testovat, ale v období svátků museli čekat mnohahodinové fronty na testování, pozitivita testů vyrostla na třicet procent, tedy každý třetí veřejně testovaný člověk je pozitivní. Některé okresy proto začaly rozdávat antigenní testy zdarma a mnozí se tak testují doma sami.

WATCH: Dozens of cars waiting at a COVID testing facility in Orlando, Florida, at 4 a.m., more than 5 hours before it opened pic.twitter.com/gpfGiijYgq — BNO Newsroom (@BNODesk) January 6, 2022

Ron DeSantis se během svátků po dva týdny vůbec neobjevil na veřejnosti. Pozornost vzbudily snímky, které tou dobou jeho tým zveřejňoval na sociálních sítích. V nich se guvernér snažil působit, že jsou aktuální, ačkoliv byly pořízené dříve.

This photo was posted to Bagelicious Deli & Bakery's FACEBOOK page 13 days ago. 🤔 #WhereIsDeSantis https://t.co/MCwjuvHbqu pic.twitter.com/PxpmUFNuLS — theartistwolfami (@The_Artist_Wolf) December 30, 2021

Později svou absenci vysvětlil tím, že měl dovolenou a pomáhal své ženě během chemoterapie. Casey DeSantisová prochází léčbou rakoviny prsu.

Společně se poté objevili na veřejném koncertě Za svobodu modlení a ani jeden z nich neměl roušku, což některé onkologické pacienty či odborníky vzhledem k diagnóze první dámy Floridy překvapilo.

Fox News is reporting Ron DeSantis was with his wife on December 29, 2021 when she was receiving cancer treatment. Here they are together last night 2 days later at large crowded concert in Miami. pic.twitter.com/UDw6vk9kTM — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) January 1, 2022

Na expiraci téměř milionu testů upozornila komisařka pro záležitosti zemědělství na Floridě Nikki Friedová už dříve, ale DeSantisova kancelář její varování označila za smyšlené a nepodložené.

„Jeho přístup k pandemii je laxní a omikron se šíří Floridou jako požár. Když jej Floriďané potřebovali, tak nebyl k dohledání, teď musí žádat prezidenta Bidena, aby mu umožnil prošlé testy použít,“ komentovala Friedová.

Ta je jednou z kandidátek na post guvernérky Floridy za Demokratickou stranu, DeSantis je republikán a post bude letos v listopadu obhajovat. Prošlé testy věnuje zařízením pro seniory a další pečovatelské domy.

DeSantis odmítl spekulace, že byl pozitivní na covid. „Neměl jsem žádné příznaky a testy jsem si proto nedělal,“ řekl novinářům. DeSantis je očkovaný, vloni na jaře se neveřejně nechal očkovat vakcínou Johnson & Johnson.

Je jedním z možných kandidátů Republikánské strany na prezidenta USA v příštích volbách. V preferenčních hlasech každoroční republikánské konference CPAC předběhl všechny ostatní a za Donaldem Trumpem byl druhý. (Florida Phoenix, Johns Hopkins University, Fox News, Huff Post)