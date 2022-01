O covidovou vakcínu pro děti od pěti do jedenácti let není v Česku velký zájem – zatím ji dostala jen zhruba dvě procenta z nich. Někteří lékaři apelují na rodiče, aby své potomky nechali co nejdříve očkovat. Podle jiných odborníků nemají vakcíny pro děti v době omikronu smysl.