Do Sněmovny přišel dceru podpořit Dick Cheney

Šéfka americké Sněmovny vyzvala při schůzi poslance, aby minutou ticha uctili památku policistů, kteří před rokem bránili Kapitol. Z republikánů přišla jen Liz Cheneyová, kterou doprovodil její otec, bývalý viceprezident USA Dick Cheney.

Liz Cheney and her father former VP Cheney in the Well of the House Chamber. (Center) pic.twitter.com/3mKza1qLtA

— Emmanuel Touhey (@EmmanuelTouhey) January 6, 2022