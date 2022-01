Biden: Trump má poraněné ego, proto šíří lež o své výhře ve volbách

Americký prezident Joe Biden označil svého předchůdce Donalda Trumpa za muže s „poraněným egem, který upřednostňuje své zájmy nad zájmy země“. Biden to prohlásil v projevu k výročí útoku na Kapitol.

Trump je něj podle něj zodpovědný za útok na „tuto posvátnou instituci“ a chtěl zvrátit výsledek voleb, které prohrál, „protože prahne po moci“. Nyní podle Bidena šíří lži o tom, že volby vyhrál, „přestože mu i jeho lidé tvrdí, že prohrál“ a „každé podezření bylo důkladně prošetřeno“.

„Bývalý prezident zaséval pochybnosti ještě předtím, než se volby vůbec konaly. Není pouhým bývalým prezidentem. Je poraženým bývalým prezidentem. Neexistuje jediný důkaz, že výsledky nebyly pravdivé. Ve všech případech, kdy to bývalý prezident tvrdil, byl usvědčen z nepravdivosti,“ řekl Joe Biden.

Biden vystoupil v budově Kongresu s projevem k prvnímu výročí napadení Kapitolu. Připomněl, že lidé, kteří do něj neoprávněně vnikli, „nebyli podle mého patrioti. Vždyť doslova kadili na podlahu Kapitolu. Nemůžete milovat tuto zemi pouze tehdy, když vyhrajete, a následovat zákony, když vám vyhovují. Ti, co vnikli do Kapitolu a ti, kteří je k tomu vyzvali, ohrozili americkou demokracii. Nepřišli bránit principy, ale přišli v hněvu sloužit jednomu muži.“ (AP)

