Státní dluh i schodek rozpočtu dosáhly rekordu

Státní dluh stoupl na rekordních 2,5 bilionu korun. Loňský státní rozpočet podle ministra financí Zbyňka Stanjury dosáhl schodku 419,7 miliardy korun. Ten byl historicky nejvyšší.

Ministerstvo financí ČR v Letenské ulici v Praze. Foto: ČTK

Podle Stanjury byly výdaje státu za poslední dva roky přehnané, státní dluh se za dobu pandemie zvýšil o 12,5 procentního bodu. „Pokud bychom pokračovali v tomto tempu zadlužování, na dluhovou brzdu narazíme v roce 2024,“ řekl ministr. Zmíněná dluhová brzda odpovídá 55 procentům HDP. Pokud jí stát dosáhne, musí vláda i samosprávy předložit vyrovnané rozpočty.

Stanjura představil některé výsledky státního rozpočtu za uplynulý rok. Na dani z přidané hodnoty loni stát vybral o 11 miliard korun více než v roce 2020. Výdaje na důchody meziročně stouply o 11 miliard, výnosy ze sociálního pojištění poklesly o 55 miliard korun. Na státních dluhopisech republiky ministerstvo financí vybralo 41 miliard korun.

Ministr financí zopakoval, že na přelomu ledna a února by měla vláda schválit návrh rozpočtu na tento rok. V něm počítá se schodkem nižším než 300 miliard korun. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová navrhla rozpočet s deficitem téměř 377 miliard korun. Nynější Sněmovna návrh Schillerové zamítla, proto nyní stát hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Podle Stanjury by mělo rozpočtové provizorium trvat nejdéle do konce března.

Na průběžné splácení státního dluhu hodlá letos vláda vydat 273,5 miliardy korun. Dalších zhruba 300 miliard by měl představovat schodek rozpočtu.

Vláda dnes bude schvalovat své programové prohlášení. Kapitola věnovaná ministerstvu financí se podle Stanjury nebude zásadně lišit od příslušných pasáží koaliční smlouvy vlády. V případě Stanjurova úřadu se počítá třeba se zvýšením limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun. Další z plánů počítají se snížením odvodů sociálního pojištění nebo s valorizací slevy na poplatníka. „V programovém prohlášení naše plány dále zpřesníme a uvedeme tam i termíny, dokdy chceme různých milníků dosáhnout,“ řekl Stanjura. (MF)