V Německu týdenní incidence od konce roku 2021 roste, nově má 64 340 případů

Tenista Rafael Nadal vyzval Novaka Djokoviče, aby se dal očkovat. „Já jsem covid prodělal, dal jsem se očkovat už dvakrát. Když to uděláš, nemáš problém tady hrát,“ vzkázal kolegovi tenistovi k zamítnutí vstupu do Austrálie. „Svět už trpí dost, na to, aby se pravidla nedodržovala,“ dodal. (7News)