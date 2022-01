Itálie schválila povinné očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku od 50 let

Italská vláda dnes na svém zasedání schválila povinné očkování proti nemoci covid-19 pro lidi starší 50 let. V zemi se druhý den v řadě potvrdilo nejvíce nákaz koronavirem od počátku pandemie covidu-19.

Nový dekret předpokládá, že očkování budou muset mít v Itálii lidé od 50 let, nejen Italové, ale i rezidenti. Už od 15. února bude pro lidi v tomto věku platit povinnost prokázat se v práci takzvaným superzeleným pasem, který potvrzuje buď očkování, nebo nedávné prodělání covidu-19. Podle agentury AFP je z 59 milionů obyvatel Itálie 28 milionů starších 50 let.

Za poslední den vzrostl i podíl pozitivních testů, a to na 17,3 procenta. O den dříve to bylo 13,9 procenta. Informovala o tom televize SkyTg24. Úmrtí spojených s covidem-19 přibylo v Itálii za posledních 24 hodin 231, o den dříve to bylo 259, což byl nejvyšší počet od loňského 30. dubna, kdy to bylo 263 takových úmrtí.

Počty zaznamenaných nákaz koronavirem začaly v Itálii výrazně růst od Vánoc, na silvestra tamní vláda oznámila 144 243 potvrzených nákaz, což bylo tehdy nejvíc od prvního případu v Itálii před téměř dvěma lety.

Už minulý týden schválila italská vláda zpřísnění, jež začne platit od 10. ledna a jímž rozšířila na další aktivity povinnost takzvaného superzeleného pasu. Ten potvrzuje očkovaní či nedávné prodělání covidu-19 a nyní je potřeba například pro vstup do vnitřních prostor restaurací, kin či divadel. Ve veřejné dopravě či na pracovišti stačí negativní test na koronavirus. Nově bude superzelený pas nutný pro cesty veřejnou dopravou, ubytování v hotelech, vstupy do bazénů, používání lyžařských vleků i pro posezení na zahrádkách restaurací. (ČTK)