Politici pětikoalice se dohodli na podobě vládního programu

Politici pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN) se dnes dohodli na podobě vládního programového prohlášení, které se chystá vláda Petra Fialy (ODS) schválit ve čtvrtek. Výsledný text pak představí do konce týdne.

Po večerním koaličním jednání to novinářům řekl vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podrobnosti z textu nechtěl přiblížit.

„Opravdu text představíme do konce týdne… Všechny věci jsou vypořádány, proběhnou jazykové korektury. Nebudu v tento okamžik nic zásadního představovat, protože jsme se dohodli, že to bude představeno až poté, co to projedná a schválí vláda,“ uvedl Jurečka. Dodal, že nepředpokládá, že by vláda hned ve čtvrtek po schválení text zveřejnila.

Vládní program vychází z podepsané koaliční smlouvy. O podobě programového dokumentu pro toto volební období politici pětikoalice jednali v úterý se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Odborům v koaliční dohodě chyběla vize pro Česko a jeho směřování, zaměstnavatelé postrádali téma průmyslu a konkurenceschopnosti Česka. Politici pěti vládních stran se pak sešli poprvé v úterý večer, stihli zhruba dvě třetiny kapitol. Dnes po 20:00 pokračovali, na tříhodinovém jednání dohodli zbytek.

„Nebyl nějaký bod, kde bychom se fakticky zadrhli. Spíš to byla otázka, že u některých kapitol bylo více připomínek nevládních organizací. Formulace se cizelovaly déle, aby to bylo v souladu s koaliční smlouvou,“ popsal Jurečka. Programové prohlášení je podle něj realistické. „Jasně říkáme, že časy, které nás čekají, nebudou jednoduché. Nemáme ambice lakovat věci narůžovo, ale máme velké odhodlání řešit problémy ČR,“ uvedl šéf lidovců.

Kabinet se chystá dokument schválit na čtvrtečním jednání, které má začít ve 12:00. Text do konce týdne zveřejní podle Jurečky „s patřičným komentářem“. S programovým prohlášením pak vláda požádá 12. ledna Sněmovnu o důvěru. Programové prohlášení počítá s ozdravením veřejných financí, s důchodovou reformou či s digitalizací státní správy. (ČTK)